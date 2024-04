Nicole Kidman foi distinguida com o prémio carreira do Instituto Americano de Cinema e contou com a presença do marido, Keith Urban, e das filhas mais novas.

A atriz e a família não faltaram à 49.ª gala do AFI Life Achievement Award, que decorreu na noite de sábado no Dolby Theatre, em Los Angeles. E as jovens Sunday, de 15 anos, e Faith, de 13, não passaram despercebidas.

Na ocasião, a atriz usou um vestido dourado e repleto de lantejoulas, da Balenciaga. Sunday optou por um vestido com padrão floral e ao seu lado estava a irmã. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Nicole Kidman tem ainda os filhos mais velhos Connor, de 29 anos, e Isabella Jane, de 31, que adotou com o ex-marido Tom Cruise, com quem esteve casada entre 1990 e 2001.

