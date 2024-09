Keith Urban e Nicole Kidman estão casados há 18 anos e, pelas suas aparições nas passadeiras vermelhas, parecem continuar muito apaixonados.

Numa entrevista esta semana ao Kyle & Jackie O Show, antes da tournée mundial do músico, o casal falou sobre a rotina que faz enquanto passa momentos em família, em conjunto com as filhas.

Durante a conversa, Urban revelou que faz máscaras de terapia LED com Nicole e as filhas Sunday e Faith, para minimizar as rugas e estimular a produção de colagénio.

O gosto da família por saúde e bem-estar já é conhecido. "Mimo a minha família toda com dias no spa", disse Nicole Kidman em 2021, ao InStyle.

