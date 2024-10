Keith Urban reagiu à estreia da filha na Paris Fashion Week. Sunday Rose Kidman-Urban, que é fruto do casamento do cantor com Nicole Kidman, desfilou pela Miu Miu no passado dia 1 de outubro.

"Muito bom", disse Keith Urban ao E! News ao falar da filha, de 16 anos. "Na verdade, qualquer trabalho que qualquer um de nós escolha fazer envolve muito trabalho", comentou ainda.

A jovem Sunday não esteve sozinha nesta noite especial, aliás, de acordo com o E! News, a mãe Nicole esteve ao seu lado no jantar da Miu Miu naquela mesma noite.

