Nicole Kidman não perde a oportunidade de elogiar o marido, Keith Urban. O Entertainment Tonight esteve à conversa com a atriz, a propósito do lançamento do seu novo filme, 'Being the Ricardos', onde o assunto foi abordado.

"Sinceramente não estaria aqui sem ele, digo isto com um amor e gratidão incríveis", notou a artista. "Ele é a minha rocha. O meu tudo", completou, visivelmente apaixonada.

Recorde-se que Nicole está casada com Keith desde 2006.

Leia Também: Aos 54 anos, Nicole Kidman dá nas vistas ao exibir barriga 'lisa'