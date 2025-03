Nicole Kidman revelou que o marido, Keith Urban, dá críticas muito honestas sobre o trabalho da atriz.

A artista falou com a People no SXSW Film and TV Festival, no Texas, durante a estreia do filme que protagoniza, 'Holland'.

Quando questionada, Kidman respondeu: "Sim, ele é muito honesto sobre o meu trabalho. E disse-me que achava que as pessoas iam gostar muito do 'Holland'."

"Não é o que esperam", referiu ainda sobre a opinião do marido em relação ao filme.

"E ele ficou obcecado com a [série] 'Lioness' e está à espera, à espera da 'Nine Perfect Strangers'."

