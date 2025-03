Nicole Kidman tem saltado entre projetos, de filmes a séries, assim como cerimónias de entregas de prémios e festivais, tornando-se uma das atrizes mais ocupadas de Hollywood.

Mas, este ano, parece que vai descansar e fazer uma pausa na sua agitada carreira.

"[Este ano] não será tão doido. Tive muito mais coisas no ano passado; este ano tenho o 'Holland', tenho a 'Nine Perfect Strangers', e depois estou livre o resto do ano", referiu ao Hollywood Reporter, durante o SXSW Film and TV Festival, no Texas, durante a estreia do filme que protagoniza, 'Holland'.

