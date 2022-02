Nicki Minaj e o marido, Kenneth Petty, estão a ser processados depois de terem havido desacatos num espetáculo em 2019, que acabou com um segurança a ser, alegadamente, agredido.

De acordo com o TMZ, que teve acesso aos documentos do processo, Thomas Weidenmuller alega que Nicki gritou com uma segurança da sua equipa e insultou a mesma, deixando-a em lágrimas.

Thomas Weidenmuller decidiu interceder e foi conversar com a cantora sobre o incidente. No entanto, alegadamente, Nicki também gritou com o chefe de segurança e terá atirado ainda um sapato.

Mais tarde, diz, foi chamado de volta ao camarim da rapper e houve outra discussão. Desta vez, enquanto Nicki Minaj discutia com Thomas Weidenmuller, o marido da cantora, Kenneth Petty, terá dado um murro na cara do chefe de segurança.

A agressão levou a que Weidenmuller, supostamente, tivesse de ser submetido a oito cirurgias ao maxilar para corrigir os danos sofridos e irá precisar de mais seis operações para ficar como antes.

Agora, Weidenmuller está a processar Kenneth e Nicki - que alega ter provocado o ataque - por danos e pede uma indemnização que inclua as despesas médicas.

