Como é habitual nas grandes galas, foram homenageados alguns dos grandes nomes que morreram no decorrer deste 2020. No entanto, nem todos os espectadores dos Emmys - gala que se realizou na noite de domingo - ficaram agradados com o momento em que prestaram um tributo às falecidas celebridades. Isto porque Nick Cordero e Kobe Bryant foram 'excluídos' do 'In Memoriam'.

Um tema que rapidamente foi comentado nas redes sociais. "Fiquei surpreendido por terem deixado o Kobe Bryant fora do 'In Memoriam'. É certo que ele não fazia parte da indústria da televisão, mas, como estrela da NBA, ainda tinha uma forte presença na televisão", lê-se entre os muitos comentários, citados pelo Page Six.

"Porque é que o Nick Cordero não foi incluído no 'In Memoriam'? Ele participou em programas de televisão como em Blue Bloods, da CBS. Além disso, ele morreu de Covid-19. Decepcionado com os Emmys", apontou outro internauta.

Recorde-se que Kobe Bryant morreu num trágico acidente de helicópetro em janeiro. Já o ator Nick Cordero morreu em julho após perder a batalha contra o novo coronavírus. Ambos tinham 41 anos.

