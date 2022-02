A família de Nick Cannon voltará a crescer em breve. Esta segunda-feira, Cannon, de 41 anos, confirmou que ele e a modelo Bre Tiesi vão ter um filho em comum.

Este sábado, 29 de janeiro, Cannon e Tisei organizaram uma "festa de revelação do sexo" do bebé onde ficaram a saber que vão ter um menino.

Recorde-se que o apresentador tem sete filhos: os gémeos Moroccan e Monroe, de 10 anos, do anterior casamento com Mariah Carey, Golden 'Sagon', de quatro anos e Powerful Queen, de um, que partilha com Brittany Bell e os gémeos Zion Mixolydian and Zillion Heir, de sete meses, da relação com Abby De La Rosa.

Cannon foi pai ainda pai de Zen, do relacionamento com Alyssa Scott, que morreu a 5 de dezembro do ano passado na sequência de um cancro no cérebro.

Leia Também: Nick Cannon volta a homenagear filho que morreu aos cinco meses