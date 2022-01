Nick Cannon sente muita falta do filho Zen que morreu aos cinco meses, vítima de um tumor no cérebro.

Numa nova homenagem que partilhou nas stories da sua página de Instagram, este fim de semana, o apresentador destacou: "O seu espírito e brilho eram tão fortes".

"Ainda sinto a tua falta. Todos sentimos a falta do nosso pequeno Rei. Para sempre o nosso anjo", acrescentou junto de uma fotografia onde aparece com cinco dos seus filhos.

De recordar que Nick Cannon é ainda pai dos gémeos Monroe e Moroccan, de dez anos, do casamento com Mariah Carey, de Golden, de quatro anos, e Powerful, de um ano, fruto da relação com a 'ex' Brittany Bell, e ainda dos gémeos Zion e Zillion, de sete meses, da relação com Abby De La Rosa. O pequeno Zen é fruto da relação com a 'ex' Alyssa Scott.

Leia Também: Nick Cannon explica por que recusou quimioterapia para o filho