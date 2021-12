Nick Cannon decidiu homenagear o filho e marcá-lo para sempre na sua pele. O artista revelou durante um episódio do 'The Nick Cannon Show', esta sexta-feira, que fez uma tatuagem do bebé.

Recorde-se que a criança morreu no domingo, aos cinco meses de vida, vítima de cancro.

Antes de começar a falar na tatuagem, Nick aproveitou para agradecer todo o carinho. "[...] Na noite passada tive a oportunidade de fazer uma tatuagem do meu filho Zen como um anjo", acrescentou de seguida.

Falando sobre todo o processo, explicou que chegou ao local para fazer a tatuagem às 19h30 de quinta-feira e saiu de lá por volta da uma da manhã. "Doeu, mas valeu muito a pena", afirmou.

Às suas palavras juntou ainda um vídeo do momento em que gravou a imagem na pele:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NICK CANNON (@nickcannon)

