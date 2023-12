Neymar abriu um processo contra Sophia Barclay, uma influenciadora digital trans, que afirmou ter tido relações sexuais com o jogador e com Pedro Scooby numa festa no final de 2021.

Neymar entrou com a ação no Tribunal de Justiça de São Paulo e pede um valor mínimo de indemnização de 100 mil reais (cerca de 19 mil euros) por difamação.

O jogador considera que as declarações dadas pela influenciadora a vários meios de comunicação ofenderam a sua "dignidade, imagem e reputação".

Em declarações dadas à imprensa brasileira, Sophia revelou que o jogador lhe propôs um contrato de sigilo, para que o caso não se tornasse público. Na altura em que os factos se terão passado, Neymar namorava com Bruna Biancardi, a mãe da sua filha.

