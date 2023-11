O ponto final na história de amor de Bruna Biancardi e Neymar foi confirmado esta terça-feira, dia 28 de novembro, com uma story publicada nas redes sociais.

A modelo fez questão de frisar que, a partir de agora, a única relação que mantém com o jogador é a de pais da mesma filha.

"Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou num relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu Bruna no Instagram.

Importa lembrar que os últimos meses do namoro de Bruna e Neymar foram marcados por rumores de traições do jogador, um deles até confirmado pelo próprio. Na altura, a influenciadora decidiu perdoar o então companheiro e os dois tentaram seguir com a relação, o que acabou por não correr como esperado.



© Instagram/Bruna Biancardi