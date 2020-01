Neymar surpreendeu os que o seguem no Instagram com uma fotografia em que surge com o filho, Davi Lucca, e o irmão do menino, Valentin, ao colo.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs do jogador, que destacou a boa relação que mantém com a 'ex'.

Recorde-se que Davi é fruto da relação terminada de Neymar com Carol Dantas. A figura pública brasileira é ainda mãe do pequeno Valentin, de quatro meses, da união com o atual companheiro, Vinicius Martinez.

