Neymar e Bruna Marquezine deixaram os fãs radiantes e a alimentar a esperança, que rapidamente se transformou em rumor, de uma possível reconciliação entre ambos.

A motivar a especulação estava o facto de as fotografias do casal terem voltado a aparecer na conta oficial de Instagram do jogador, tendo sido desarquivadas. Algo que Neymar explicou em declarações ao site Hugo Gloss.

"Não desarquivei nada, nem sei mexer nisso", garantiu, deitando por terra os rumores.

"Nunca mexi em foto nenhuma. [A Bruna] Fez parte da minha vida e não há motivo para apagar ou arquivar. Isso foi algo do Instagram", terminou.

