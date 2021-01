Neymar e Bruna Marquezine formaram um dos casais mais badalados do Brasil, por isso, desde que a relação terminou - em outubro de 2018 - que os fãs dos dois têm torcido para que voltem a estar juntos.

A ansiedade é tal que os seguidores do jogador de futebol celebraram quando este recuperou as imagens que tinha com a ex-namorada no Instagram, isto é, quando as foi buscar ao arquivo da rede social.

Desde logo, vários internautas começaram a especular sobre um possível regresso de 'Brumar', nome criado para denominar a relação.

Ainda assim, tudo indica que isto não deverá passar de um 'falso alarme'.

