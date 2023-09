O nome de Neymar está novamente na ordem do dia no Brasil - e não pelos melhores motivos. O conhecido jornalista Leo Dias divulgou um vídeo que mostra o jogador num clima de grande cumplicidade com duas mulheres numa discoteca. As imagens terão sido captadas na passada quarta-feira, dia 13 de setembro.

Leo Dias revelou que tudo aconteceu na discoteca Sala Apolo, em Barcelona, isto depois de Neymar ter recebido folga do Al-Hilal na sequência da vitória por 6-1 frente ao Al-Riyadh.

No vídeo, que já se tornou viral, Neymar surge muito próximo de duas mulheres, uma loira e outra morena, enquanto fala aos ouvidos das mesmas, dando-lhes abraços.

No mesmo espaço também esteve presente o famoso youtuber Ibai Llanos, amigo próximo de Gerard Piqué.

Leo Dias contactou posteriormente o pai de Neymar sobre este assunto, com o mesmo a desvalorizar a situação e a afirmar que a relação com Bruna Biancardi, de quem o craque espera uma filha, se mantém firme.

No passado fim de semana, Bruna partilhou no Instagram uma frase sobre lealdade que os cibernautas estão agora a relacionar com este vídeo. "Se você não é leal a quem está todo o dia do teu lado, você não é leal a ninguém", podia ler-se.

Vale lembrar que, ainda este ano, Neymar assumiu publicamente que traiu a companheira com a influenciadora Fernanda Campos. As desculpas foram aceites por Bruna Biancardi.

Veja abaixo as imagens polémicas.