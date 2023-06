Neymar e Bruna Biancardi surgiram juntos num evento solidário depois de toda a polémica sobre a traição do jogador.

O casal marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., que decorreu na noite de quinta-feira, dia 22 de junho. Um evento solidário que foi organizado pela "associação sem fins lucrativos que tem como objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social", descreve a revista Quem.

Para surpresa de todos, Neymar e Bruna surgiram juntos e bem dispostos, de mãos dadas, junto do filho do jogador, o pequeno Davi Luca, de 11 anos, fruto da relação passada com Carol Dantas.

De recordar que o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Este últimos dias têm estado no centro das atenções depois de Neymar ter sido acusado de trair a companheira grávida, o que se veio a confirmar. O jogador de futebol assumiu o erro "injustificável".

