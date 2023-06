A polémica ganhou proporções inesperadas e Neymar viu-se obrigado a reagir à mesma esta quarta-feira, dia 21 de junho. Num texto longo partilhado nas redes sociais, o jogador admitiu que traiu a companheira, Bruna Biancardi, que está grávida do seu segundo filho.

A história começou no início desta semana, altura em que a influenciadora Fernanda Campos veio a público contar que se envolveu com o craque brasileiro no passado dia 11 de junho, véspera da celebração do Dia dos Namorados no Brasil.

Fernanda referiu ainda que os dois começaram a trocar mensagens numa altura em que Neymar e Bruna Biancardi estavam separados, embora o envolvimento tenha acontecido já depois da reconciliação. A influenciadora, no entanto, garante que não sabia.

Depois deste tema se ter tornado tão comentado no Brasil - e no resto do mundo - Neymar não viu outra hipótese que não assumir o "erro" que, agora, diz ser "injustificável".

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida", começou por dizer Neymar, referindo-se ao bebé que está a caminho.

"Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos… Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade", acrescentou Neymar, arrependido.

"Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público. Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebé vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. Sempre nós. Te amo", concluiu Neymar, declarando-se a Bruna.

Tudo indica que Bruna Biancardi terá perdoado a traição. Ainda ontem, os dois marcaram presença no casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes e a cumplicidade entre ambos foi mais que evidente.

Veja abaixo o comunicado publicado por Neymar.

Leia Também: Nova polémica! Influenciadora garante que se envolveu com Neymar