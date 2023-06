A recente polémica em que Neymar e Bruna Biancardi se viram envolvidos parece não ter afetado minimamente o casal. O jogador, recorde-se, foi acusado de ter traído a companheira e futura mãe do seu segundo filho, sendo que depois surgiram rumores de que este envolvimento foi consentido pela própria companheira de Neymar.

"De onde tiraste essa m**** que estás a espalhar por aí, meu querido? Acordo do quê? Mostra as provas então. Porque se não mostrares vais levar com um grande processo nas costas", atirou Bruna em resposta às afirmações do jornalista Erlan Bastos, que disse saber que Neymar "é livre para estar e até ter relações sexuais com outras mulheres".

Ainda antes desta reação, Bruna Biancardi e Neymar foram vistos em público. Os dois foram padrinhos no casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes e mostraram-se cúmplices, ignorando assim tudo o que tem sito dito pela imprensa cor de rosa brasileira. Veja abaixo essas imagens.

