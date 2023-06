A traição de Neymar, assumida ontem mesmo pelo próprio, continua a ser investigada por vários meios de comunicação social brasileiros, com alguns deles a tentarem desesperadamente chegar à fala com Fernanda Campos, a mulher com que o jogador se envolveu.

Foi a influenciadora que denunciou a traição publicamente, e numa nova entrevista a Fabíola Reipert, divulgada pelo jornalista Leo Dias, Fernanda decidiu explicar os motivos que a levaram a fazê-lo.

"Eu sabia que ela [Bruna Biancardi, namorada de Neymar] estava grávida porque ele disse-me que ia ter o segundo filho. Fora isso, não sabia mais nada. Ele já me mandava mensagens há muito tempo mas eu nunca tinha saído com ele. Já tive outras oportunidades para sair com ele mas essa foi a primeira vez. Resolvi falar por outras meninas que eu sei que já saíram com ele", começou por dizer Fernanda.

"Veio uma amiga minha dizer-me que também já tinha saído com ele só que não aconteceu nada do que ela esperava e ela sentiu-se usada. Quero dar voz às outras meninas", acrescentou depois.

Fernando referiu na mesma entrevista que ainda não está "no momento de revelar o que o Neymar promete" às mulheres com quem garante que ele tem saído, mas que já estava na hora de ele "pedir desculpa".

