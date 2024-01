Neymar esteve presente na festa do 58.º aniversário do ex-jogador Romário, no passado sábado, dia 27 de janeiro e acabou por roubar todas as atenções, mas não pelos melhores motivos.

Na internet começaram a circular centenas de comentários que falam sobre a forma física do atleta, dado que pelas fotografias parece que Neymar está com mais peso do que das últimas vezes que surgiu publicamente.

O jogador, de 31 anos, encontra-se atualmente lesionado e por isso fora das opções de Jorge Jesus para os jogos do Al-Hilal.

Veja abaixo o que está a ser dito sobre a aparência de Neymar.

