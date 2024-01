O jornalista Leo Dias revelou recentemente que Neymar vai ser pai pela terceira vez.

Agora, o jornalista brasileiro vai mais longe e revela a identidade da mãe da criança. Segundo afirmou, trata-se da modelo Amanda Kimberlly, que vive em São Paulo e já participou no reality show 'Are You The One', da MTV.

Em comentários no programa 'Fofocalizando', do SBT, foi ainda revelado que o jogador fará um teste de ADN para comprovar a paternidade do pai da criança quando o bebé nascer.

