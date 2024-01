É um dom de que muitos duvidam mas que, de quando em vez, prova ter algum fundo de verdade. Mhoni Vidente ficou conhecida por antever o sismo do passado dia 1 de janeiro no Japão, sendo que agora surpreendeu ao falar sobre uma revelação importante que, segundo diz, será feita por Cristiano Ronaldo em 2024.

A vidente cubana, com ascendência mexicana, garante que o craque vai "sair do armário" no decorrer do presente ano. "Ele é um homem bissexual, gosta de mulheres e homens, mas quer, agora que Georgina está grávida, contar a verdade a todo o mundo", disse ainda Mhoni.

Já em relação ao grande rival de Ronaldo, o argentino Lionel Messi, a vidente refere que este se irá divorciar, enquanto que Neymar vai assumir publicamente um relacionamento com uma mulher brasileira transgénero muito influente neste país.

As revelações em causa foram feitas num vídeo partilhado no YouTube, que disponibilizamos mais abaixo. A partilha já conta com mais de 211 mil visualizações.

