No dia 1 de novembro, Sara Norte marcou presença no programa 'Passadeira Vermelha', juntamente com Joana Latino e Hugo Mendes, e a comentadora fez algumas revelações.

Enquanto falavam do discurso do cantor Shawn Mendes - que num dos seus concertos refletiu sobre a sua sexualidade - Sara Norte 'parabenizou' o artista.

Depois de realçar que o discurso de Shawn Mendes foi "maravilhoso" e que, de facto, "as pessoas são livres de quererem ou não assumir a sua sexualidade", a comentadora deixou um desabafo mais pessoal.

"Olha, eu sou bissexual, digo já", revelou. "E afirmo com toda a liberdade do mundo, porque não tenho qualquer tipo de problema com isso, é uma escolha minha. Aliás, não fui eu que escolhi, é o que eu sou".

E terminou com uma mensagem importante acerca do tema: "As pessoas não têm de assumir a sua sexualidade, se gostam daquilo ou do outro. Acho que as pessoas têm de gostar de si próprias para depois gostarem de outros", frisou.

De recordar que Sara Norte vive uma relação com Vasco Vala há cerca de oito anos. A atriz e comentadora foi pedida em casamento em maio deste ano.