Ney Matogrosso deixou a Internet em alvoroço ao partilhar este domingo na sua conta oficial de Instagram uma fotografia íntima.

Trata-se de uma imagem de um pénis, que foi eliminada minutos depois.

Apesar de já não estar disponível na página do artista, a imagem foi imediatamente guardada por muitos internautas e tornou-se o assunto do momento no Twitter.

O cantor brasileiro, de 80 anos, ainda não explicou o que aconteceu, nem se a fotografia seria sua ou não.