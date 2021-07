Um dos netos de Bibá Pitta, Tomás, de cinco anos, decidiu abrir o coração e falar com a socialite sobre a sua tia, neste caso, Madalena, que nasceu com síndrome de down.

Visivelmente embevecida com este momento, Bibá escreveu na sua conta de Instagram:

"Aqui está uma prova da sinceridade de uma criança de 5 anos, tão bom!", começa por dizer.

"O Duarte adora a tia Madalena de paixão, mas às vezes não percebe o que ela diz, fica muitas vezes parado a pensar… ontem verbalizou o que sentia, no tempo dele!", explica.

"Conversámos e eu expliquei-lhe de uma maneira simples e cheia de ternura que a Táta é diferente (até tem um cromossoma a mais!) e que ele pela vida fora muitas vezes vai sentir essa diferença, mas que nem por um segundo o amor e o respeito e a amizade que têm um pelo outro serão alguma vez comprometidos, muito pelo contrário", nota.

"A aceitação é uma mais valia para a nossa vida em tudo. O Duarte já aceitou! O Duarte não precisa de saber mais nada, agora é continuar como sempre foram e sempre serão... e saber que sempre que tiver dúvidas aqui estaremos para o ajudar sempre. Beijinhos meu amor, foi um grande passo. A avó está comovida e feliz por ti, pela Táta e todos nós", completa.

Eis o momento:

