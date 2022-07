Lili Caneças viveu esta quarta-feira, 27 de julho, um dia particularmente especial. Pedro, neto da socialite, celebrou 20 anos de vida e celebrou junto da mãe, Rita Caneças, e da querida avó.

"O meu neto Pedro Caneças fez 20 anos. Assisti ao seu nascimento, foi uma das maiores alegrias que tive na minha longa vida e continua a ser! Parabéns, Pedro, que Deus te proteja, ilumine e continue a mostrar o caminho", realçou a famosa socialite ao partilhar com os seguidores do Instagram uma rara fotografia na qual surge ao lado da filha e do neto.

Ora veja:

