No auge das suas 78 primaveras, Lili Caneças é dona de uma energia contagiante, não negando um bom desafio. Ainda esta sexta-feira, 22 de julho, a socialite partilhou um animado vídeo no qual aparece a fazer um desafio que se tornou viral no TikTok.

Lili fez a coreografia da música 'Desenrola, bate, joga de ladinho'.

Os elogios por parte dos seus seguidores não tardaram em chegar.

Veja o momento na galeria.

