Esta foi uma semana particularmente difícil para Lili Caneças. Depois de lamentar a morte de Nuno Graciano, de quem era amiga, a socialite também ficou de luto pelo falecimento da fadista Maria João Quadros, avó de um dos seus netos.

Em jeito de homenagem, Lili falou sobre a artista no programa 'Em Família', deste sábado, 9 de dezembro.

"A Maria João Quadros era minha família. Era uma grande fadista, apreciada por todos os portugueses, o fado tradicional acabou com a Maria João Quadros", começou por dizer.

"Era avó do meu neto, o João, que é o meu querido Buga e estava com a avó na hora da sua morte", nota, revelando que a fadista tinha sido operada há cinco meses a um cancro no pâncreas, tendo sofrido dois AVC entretanto.

"Quero deixar um grande beijinho a toda a família Quadros, que é enorme, mas principalmente ao meu neto Buga, que deve estar desfeito. Era a avó que mais amava, muito mais do que a mim, porque tinha mais relacionamento com ela, foi ela que o criou", sublinha.

Por fim, refere: "Maria João, onde tu estiveres nunca te esqueças de mim".

Recorde-se que Maria João Quadros morreu esta sexta-feira, 9 de dezembro, aos 73 anos.

Leia Também: Morreu a fadista Maria João Quadros e "com ela acaba o fado a sério"