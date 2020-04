Foi com um agradecimento especial ao presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que Luciana Abreu começou por escrever na sua página do Instagram, esta terça-feira.

Uma publicação que serviu para felicitar as decisões do presidente "pelos esforços mobilizados e pelas medidas extraordinárias que tem tomado para a contenção deste vírus silencioso que nos pode afetar a todos".

Mas não ficou por aqui e reconheceu que o político Carlos Carreiras não é o único que tem-se empenhado para ajudar no combate da pandemia do novo coronavírus. "Tenho visto diversos presidentes dos mais variados municípios de Portugal a tomarem medidas, a mobilizarem e sensibilizarem os seus munícipes para fazerem o que está ao alcance de todos nós: ficarmos em casa", disse.

Ainda assim, uma vez que atualmente vive em Cascais, Luciana decidiu destacar algumas das meninas que foram tomadas na região. "Encerramento de praias, encerramento dos paredões, encerramento do Aeródromo e da Marina, a encomenda (e já recebimento) de 20 toneladas de material hospitalar de ajuda médica (dos quais se destacam máscaras, luvas, fatos, álcool e álcool gel), as forças de segurança pública nas ruas, a abertura de centros de rastreio do Covid-19 (capacidade para 500 testes diários), a abertura de espaços para os sem abrigo pernoitarem e terem acesso a alimentação e higiene, entre tantas outras medidas", enumerou, acrescentando de seguida:

"A todos os presidentes de todas as Câmaras Municipais do país, bem hajam, porque nem sempre é fácil estar na linha da frente a gerir todos este caos que se foi instalando".

Antes de terminar, a artista deixou ainda umas palavras de agradecimento aos "profissionais de saúde, trabalhadores de supermercados e farmácias, equipas de limpeza municipal e todos os outros trabalhadores dos serviços indispensáveis, por se arriscarem para podermos manter uma mínima normalidade e termos acesso aos bens essenciais".

"Por fim, deixo também uma palavra solidária aos meus colegas de profissão, uma vez que a cultura (incluo aqui televisão, noticiários, atores e comediantes que levam a sua alegria através das redes sociais, entre outros), mesmo nestes tempos conturbados são, na grande parte dos casos, a única forma de distração que os cidadãos encontram", rematou.

Leia Também: Luciana Abreu deixa recado: "Pobres dos mal-amados e ignorantes"