Luciana Abreu usou as InstaStories para refletir sobre o momento por que o mundo está a passar devido à pandemia do novo coronavírus.

"Por vezes, dou comigo a pensar na incapacidade e infelicidade de quem não valoriza e maximiza o seu tempo, criando e doando o seu contributo, seja ele de que forma for, em prol do bem estar do próximo", começa por indicar.

"Pobres dos mal-amados e ignorantes, que nada fazem, nem por eles próprios. Haja luz que os ilumine. Não percam tempo", completa, recordando que "a vida é demasiado curta".

Terá sido esta alguma 'indireta'?

© Instagram/Luciana Abreu

