Em casa de quarentena por causa da pandemia da Covid-19, Luciana Abreu decidiu voltar a dar vida à sua personagem da novela da SIC, 'Sol de Inverno'.

No passado domingo, dia 22, a artista publicou um vídeo no qual a eterna Fatinha aparece a comentar o surgimento do novo coronavírus.

No mesmo, promete ainda que voltará a dar o ar da sua graça no futuro, uma vez que já tem inúmeros episódios gravados.

Entretanto, veja o primeiro vídeo de seguida.

