Os fãs mais atentos de Paulo Filipe Morgado Borges, conhecido pelo público como Wuant, já tinham notado que antigo YouTuber tinha perdido peso nos últimos meses, uma mudança radical confirmada recentemente pelo próprio.

"Em 2020 tornei um dos meus objetivos a saúde", realça Wuant ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma montagem fotográfica que mostra o antes e depois da perda de peso à qual se submeteu nos últimos meses.

"Nunca realmente olhava para o que queria, mas sim para o que achava que os outros queriam. Irónico, porque o meu nome traduz-se para 'querer'. Então, com a ajuda das pessoas que mais me são próximas, comecei a fazê-lo. Foi, e tem sido, um processo de autodescoberta enorme", assegura, dando conta de que a mudança aconteceu não só a nível físico como também no que são agora os seus projetos e objetivos profissionais.

"Desde os 13 anos até aos 23 num quarto a falar para milhares, que depois se tornaram milhões de pessoas. A minha vida nunca foi normal. Eu mal saía de casa. As minhas habilidades brilhavam apenas quando estava sozinho no meu mundo a falar para os meus amigos virtuais - vocês. O meu desenvolvimento pessoal está registado para sempre na Internet. Não vos vou esconder quem sou, como penso e como ajo... embora hoje esteja mais crescido e talvez seja um choque para alguns de vocês. Acreditem que não estão tão chocados quanto eu, crescer é difícil", realça.

"Os meus gostos mudaram, agora faço música! Nunca pensei, mas acho que posso mesmo vir a ter uma carreira... e estou tão entusiasmado! Embora já não vos faça rir, deixem-me fazer-vos felizes. Cresçam comigo, como sempre fizeram", termina, deixando claro que é agora a música a sua nova paixão.

