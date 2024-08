Com uma carreira de anos, que conta com projetos de sucesso internacional, Diogo Morgado é um dos mais reconhecidos atores portugueses. Contudo, conforme o próprio revelou numa partilha com os fãs no Instagram, "a primeira vez que foi para Los Angeles, em 2008, foi para estudar realização".

"Desde miúdo, que mais do que estar à frente das câmaras, o que sempre me fascinou mesmo foi, o poder das histórias, o impacto que elas podem ter, a capacidade que têm de nos inspirar, divertir, fazer pensar, repensar e descobrir", realça.

"Como chegar lá. A maquinaria do sonho. A carpintaria da escrita. O enquadramento da vida. A composição da aventura. A música da fantasia. A captura das emoções", continua.

"Estou a poucas semanas de rodar a minha 6.ª longa-metragem como realizador e a inquietude é a mesma. Não interessa o que possam pensar, interessa aquilo que mexe cá dentro. A intenção encontrará a forma. Muita merd*… vamos a isto!", completa.

Leia Também: Cristina Ferreira reaparece após 'desaparecimento' de dias: "Fui feliz"