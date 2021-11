Adele garantiu que não ficou afetada pelas críticas dos fãs em relação à sua transformação física ao longo dos últimos dois anos. A estrela, de 33 anos, deixou esta posição bem assente no âmbito de uma entrevista que deu a Oprah Winfrey, devido ao lançamento do seu novo álbum '30'.

"Sinto-me mal por alguém se sentir horrível quanto a si mesmo, mas não tenho nada a ver com isso. Estou a tentar levar a minha vida adiante", sublinhou a cantora britânica.

"Atualmente sou uma atleta, e nem me estou a gabar", garantiu, notando que é uma excelente praticante de boxe.

Na mesma conversa, Adele revelou que o seu corpo "sempre foi objetificado" ao longo da sua carreira, pelo que as críticas não a surpreenderam, pelo contrário.

"Defendia a boa relação com o corpo e defendo agora. Não me cabe a mim validar como as pessoas se sentem em relação ao seu corpo", completou.

Note-se que Adele já terá perdido mais de 30 quilos, treinando três vezes por dia e mantendo uma alimentação muito cuidada.

