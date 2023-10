Mesmo com chuva, Cristina Ferreira não deixou de acordar cedo e fazer a sua caminhada. Informações que a própria fez questão de partilhar com os seguidores através de uma publicação que fez no Instagram.

"Resumo da manhã: acordei às 7h30, acabei de ver um filme romântico, fui à Ericeira tomar o pequeno-almoço (galão e bolinha com fiambre), caminhei meia hora, apanhei uma molha como nunca", começou por relatar, referindo-se ao início do seu domingo.

"Agora vou fazer ginásio, preparar o intenso 'Big Brother' de hoje e almoçar bacalhau assado. Gosto de dias assim", completou, juntando às palavras duas fotografias onde se mostra toda molhada por causa da chuva.

