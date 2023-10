Cristina Ferreira já está a preparar a próxima temporada de 'Dança com as Estrelas', embora o concurso só vá estrear no início de 2024.

A apresentadora pediu esta sexta-feira, dia 13 de outubro, nas redes sociais, ajuda aos seguidores para escolher o elenco de concorrentes, que parece não estar ainda definido.

"Quem é que gostavam de ver a dançar no programa? Famosos", escreveu Cristina nas stories.

O formato, vale lembrar, terá como concorrente 'A Quinta', o reality show que a SIC comprou recentemente e que em tempos já foi transmitido na TVI.



