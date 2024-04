Nelson Fernandes recorreu às redes sociais para denunciar uma agressão que sofreu de forma completamente inesperada.

O primeiro concorrente expulso da presente edição do 'Big Brother' mostrou-se num hospital e contou: "Acabei de ser agredido no meu próprio ginásio com um pau. Foi um indivíduo, sem razão nenhuma. Defendi-me e ia levando com o pau na cabeça".

Para além das agressões, Nelson ficou ainda sem o telemóvel, que foi roubado pelo mesmo homem. "A queixa já está feita na polícia", acrescentou o personal trainer.

Já hoje, dia 23, Nelson atualizou o ponto de situação e explicou com mais detalhe como ocorreram as agressões. Disse ainda que o agressor já foi identificado e que o telemóvel se encontra na morada do mesmo.

Veja na galeria as publicações feitas por Nelson Fernandes.

