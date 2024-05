Nelma Serpa Pinto será, a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de junho, a nova pivô da 'Edição da Noite', da SIC Notícias, segundo informação divulgada pela estação, através das redes sociais.

"Nelma Serpa Pinto é o novo rosto da 'Edição da Noite', o formato informativo que agora chega até si com uma nova imagem e um novo horário, mas com o mesmo compromisso e rigor", pode ler-se na partilha feita no Instagram.

O programa irá para o ar de segunda a sexta-feira, entre as 22h e as 23h, sempre na SIC Notícias.

