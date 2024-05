Luís Castro foi um dos convidados de Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 23. O jornalista da RTP falou sobre hipertiroidismo, que lhe foi diagnosticado há 10 anos.

"A minha vida foi sempre para o lado vermelho. Fiz 25 guerras, estive preso quatro vezes", recorda, notando que deixou de fazer jornalismo de guerra em 2012

"A minha vida foi sempre muito acelerada e como tal o corpo ressente-se", realça.

O profissional nota que o principal sintoma que o alertou foi ter emagrecido muito num curto espaço de tempo. Contudo, antes disto já tinha tido um espasmo, um primeiro sinal que passou despercebido.

"Na altura quando houve esse espasmo que tive na pálpebra tinha vindo há pouco tempo do Afeganistão. Estive no Iraque e levei muita porrada. Depois tinha tido também o problema no Afeganistão, porque tinham descoberto a gruta do Bin Laden e tivemos muito contacto com as bombas de perfuração e urânio empobrecido", recorda, notando que a relação entre o contacto com o urânio e o problema de saúde nunca foi comprovada.

