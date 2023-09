Natalie Portman falou publicamente, de forma subentendida, sobre o grande escândalo do momento. A atriz, eterna defensora do futebol feminino, confessou sentir-se "triste" em torno dos atos polémicos de Luis Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, que beijou uma das atletas após a vitória do Campeonato do Mundo.

Portman começou por assumir que se sente desiludida pelo facto de este gesto ter "ofuscado" a vitória da seleção espanhola e destacou a "resiliência" destas profissionais, conta o The Guardian.

"A resiliência destas mulheres para jogar ao mais alto nível enquanto estão sob condições tão injustas e a capacidade de serem defensoras dentro e fora do campo é inspiradora. Rezo para que chegue o dia em que elas possam ser apenas atletas e tudo o resto seja diversão. Por enquanto, encontro grande inspiração nas jogadoras", fez notar Portman, citada pelo jornal britânico.

Estas declarações, feitas na Assembleia Geral da Associação Europeia de Clubes, em Berlim, aconteceram após a jogadora que foi beijada por Rubiales, Jenni Hermoso, ter apresentado uma queixa criminal contra o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol.

Importa lembrar que o beijo não consentido aconteceu durante os festejos do Mundial feminino. Desde então, o tema tem sido amplamente comentado e debatido, até mais do que a própria vitória da competição.