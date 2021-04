Natalie Dormer, de 'Game of Thrones', contou ao mundo que deu as boas-vindas a uma menina em janeiro. Informação que foi partilhada durante o episódio desta terça-feira do podcast 'That's After Life!'.

"É a melhor coisa que se pode fazer durante uma pandemia: engravidar e ter um bebé", disse aos apresentadores Esther Rantzen e Adrian Mills, destacando-se pelo bom humor.

"Sinto que provavelmente estou a ser um pouco clichê. Ela provavelmente vai estar sentada num bar, daqui a 30 anos, a dizer: 'Sim, eu sou um bebé Covid'", acrescentou de seguida. "Acho que haverá muitos bebés Covid, porque o que mais podiam fazer as pessoas?", continuou.

De referir que este é o primeiro filho fruto da relação de Natalie com o também ator David Oakes.

"Ela tem três meses e é uma alegria absoluta, mas nunca mais vou reclamar das horas de filmagens porque a falta de sono é outro nível", brincou.

"As pessoas dizem sempre que a nossa perspetiva de vida muda quando nasce um bebé, e nós dizemos sempre que sim e reviramos os olhos. Mas realmente quando tens um bebé... uau", partilhou por fim.

