Leslie Odom Jr. chegou à passadeira vermelha dos Óscares na companhia da mulher, Nicolette Robinson, na noite de domingo. Esta foi a primeira noite fora de casa depois do nascimento do segundo filho, há um mês, como contaram ao E!, cita a People.

Odom e Robinson deram as boas-vindas ao pequeno Able Phineas no dia 25 de março. Ambos são ainda pais da pequena Lucille "Lucy" Ruby, que acabou de completar quatro anos.

"É incrível. Ele é o mais doce. É um bebé de sonho", disse Robinson a Rancic sobre o recém-nascido. "Estamos a aproveitar cada segundo. Esta é a noite dos pais, a nossa primeira", acrescentou.

