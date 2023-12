Esta história tem quase 20 anos e por esta altura costuma reaparecer na imprensa espanhola. Remonta a 2004, ano em que o então príncipe das Astúrias, Felipe, e a jornalista Letizia Ortiz subiram ao altar, numa cerimónia que se realizou na Catedral de La Almudena, em Madrid, a 22 de maio.

Em Espanha corre o rumor de que no Natal do ano em que se casou, a agora rainha venceu um prémio na loteria. Mas terá sido mesmo assim?

A revista Vanitatis escrevia em tempos que, ainda que tenha um fundo de verdade, a história é um pouco diferente. De facto, os reis de Espanha - e não apenas a rainha - ganharam um prémio na lotaria, mas não foi no Natal, e sim na altura do seu casamento.

Para celebrar o enlace do futuro rei de Espanha, o jornalista catalão Miguel Garau enviou como presente aos príncipes das Astúrias bilhetes da lotaria, cujo número correspondia à data do casamento. O jornalista procurou o boletim com o número correspondente à data do casamento, ou seja, o 22.504, e encontrou-o em Valência.

"A central de lotarias disse-me que estava na administração de lotaria número 13 da praça de Santa Catalina de Valência", contou Garau naquela altura, tendo conseguido os décimos correspondentes àquele bilhete, e enviado para o Palácio da Zarzuela as vinte parcelas, dez para Letizia e dez para Felipe, numeradas do 22.501 ao 22.509.

Desta forma, tanto o rei como a rainha ganharam um prémio do mesmo valor, de 13.296 euros a cada um, num total de 26.592 euros.

E o que foi feito ao valor do prémio que receberam? O montante terá sido doado pelos então príncipes a uma ONG, cujo nome nunca foi revelado.

