Nos eventos que o rei Felipe VI participou esta semana houve um pequeno detalhe que chamou a atenção.

Depois de mais de dois meses de recuperação, o soberano apareceu já sem a tala que tem usado na mão esquerda e que a imobilizava.

O incidente aconteceu em outubro, na sequência de um jogo de padel que o rei disputou com amigos, e que lhe provocou uma ligeira fissura num osso.

Foi o próprio monarca quem falou sobre o sucedido na entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, que decorreram precisamente em outubro, apenas alguns dias após o incidente pequeno acidente.

O rei com a mão imobilizada © Getty Images

