De 1 de julho a 31 de dezembro de 2023, Espanha assumiu a Presidência do Conselho da União Europeia, período durante o qual foi responsável por organizar as reuniões do Conselho e representá-lo perante outras instituições da UE.

Assim, a poucos dias do Natal, realizou-se no Auditório Nacional de Música de Madrid um concerto de encerramento, no qual a rainha Letizia deslumbrou num fato de veludo preto, look com que encerra a sua agenda institucional deste ano.

A mulher de Felipe VI optou por uma blusa preta, sobre a qual usou um blazer de Paco Rabanne, uma peça que custa 1092 euros, e umas calças de corte reto.

Como complementos, uma clutch e sapatos de salto clássicos, ambos de Magrit, e para joias uns brincos pendentes de diamante e o anel da Coreterno, que nunca tira.

