Letizia tem gostado de arriscar no que aos looks diz respeito e, esta terça-feira, não foi exceção. A rainha de Espanha marcou presença em Oviedo, a sua terra natal, num evento relacionado com o Dia Mundial das Doenças Raras.

A monarca optou por usar uma roupa de alfaiataria, num look mais masculino.

Letizia brilhou num fato estruturado azul escuro com risca diplomática, assertoado, com bolsos e com um detalhe que faz toda a diferença: um lenço ao pescoço como se fosse uma gravata.

Estas peças pertencem à marca francesa Sandro.

Veja as imagens na galeria.

