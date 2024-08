O rei Frederico X e a rainha Mary da Dinamarca fizeram questão de marcar presença no funeral de Per Thornit, aquele que durante muitos anos foi chefe do seu gabinete e com quem tinham uma relação muito estreia.

Vestida de luto como manda o protocolo, Mary acabou por chamar a atenção por outro motivo. Conforme destaca a revista Vanitatis, a soberana surgiu com um curativo na zona do queixo.

Isto porque a monarca terá sofrido um acidente enquanto dava um passeio a cavalo, confirmou a Casa Real dinamarquesa.

De maneira a disfarçar o curativo, Mary evitou posar diretamente para os fotógrafos e usou um chapéu grande que a 'camuflava'.



© Getty Images

