Michelle Branch deu à luz esta quarta-feira, dia 2, o seu terceiro filho, uma menina cujo nome já foi divulgado. Em declarações ao E! News, a cantora conta que a menina nasceu saudável, encontra-se bem e tem o nome de Willie Jacquet. A interprete de 'All You Wanted' é casada com o baterista dos The Black Keys, Patrick Carney. "Ela tem o nome da amorosa avó do Patrick, Willie Madge Slate", revela. Já Jacquet, o segundo nome, é o nome de solteira da mãe de Michelle. Michelle e Patrick são também pais de Rhys, de três anos. Já a cantora tem ainda um filho mais velho, Owen, de 16 anos, fruto do casamento com o ex-marido Teddy Landaupria.